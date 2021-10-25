Мужчина попросился в тюрьму после нескольких месяцев жизни в одном доме с женой

В Италии мужчина не выдержал жизни с женой и родственниками и попросился в тюрьму

В Италии мужчина не выдержал соседства с женой и попросился в тюрьму. Об этом сообщает Agence France-Presse.

30-летний албанец был приговорен к нескольким годам домашнего ареста за преступление, связанное с наркотиками. После нескольких месяцев, проведенных в одном доме с женой и родственниками, он сбежал и немедленно сдался полиции.

По словам капитана карабинеров Франческо Джиакомо Ферранте, мужчина сказал: «Послушайте, моя домашняя жизнь превратилась ад. Я больше этого не вынесу, я хочу в тюрьму». Желание заключенного было исполнено: его арестовали за нарушение условий домашнего ареста и отправили за решетку.

Ранее сообщалось, что в австрийском городе Зальцбург задержали беглого заключенного, который более 10 лет скрывался на Канарских островах. Он решил сдаться полиции сам, потому что его утомила жизнь на курорте.