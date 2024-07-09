На Украине отказались признать религиозные убеждения поводом для отсрочки от мобилизации

ВС Украины не признал религиозные убеждения поводом для отсрочки от мобилизации

Верховный суд (ВС) Украины отказался признать религиозные убеждения поводом для отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

При этом суд указал, что мобилизованные граждане не обязаны брать в руки оружие, так как могут быть задействованы в строительстве укреплений, ремонте техники, вывозе раненых и выполнении других задач.

Однако в другом деле местный суд сослался на петицию Европейского суда по правам человека, согласно которой государство должно обеспечить лицам прохождение альтернативной службы, полностью отделенной от воинского долга. На заседании также указали, что отказ от прохождения военной службы по религиозным убеждениям гарантирован Конвенцией по правам человека.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Федиенко заявил, что на Украине по новому закону о мобилизации будут предусмотрены решения суда без апелляции для уклонистов.