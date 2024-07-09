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16:38, 9 июля 2024Бывший СССР

На Украине продадут принадлежащие российским бизнесменам предприятия

На Украине решили продать два предприятия, якобы принадлежавших бизнесменам РФ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Кабинет министров Украины принял решение о продаже двух предприятий, которые якобы принадлежали российским бизнесменам. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, были включены в список объектов крупной приватизации госсобственности доли размером 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Аэрок». Как сообщает ТАСС, Киев связывает последнее предприятие с российским бизнесменом.

В июне 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому бизнесмену Михаилу Шелкову. По данным СБУ, он использовал для совершения сделок «Демуринский горно-обогатительный комбинат», бенефициарным владельцем которого якобы стал еще до февраля 2022 года.

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      Кристина Есикова
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