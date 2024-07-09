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13:04, 9 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о назревающем кризисе ВСУ на купянском направлении

Военный эксперт Машовец: на купянском направлении у ВСУ назревает кризис

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

На купянском направлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) назревает кризис. Об этом заявил украинский военный эксперт Константин Машовец на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На купянском направлении, похоже, назревает кризис, схожий с "очеретинским прорывом". От передовых позиций противника в районе села Песчаное до реки Оскол осталось "по прямой" чуть больше десяти километров», — написал Машовец.

О продвижении российских военных в районе Песчаного также сообщил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников. По его словам, это означает «формирование южных клещей» для Купянска.

Ранее стало известно, что на покровском направлении две бригады ВСУ покинули позиции. Как рассказали в силовых структурах Донецкой народной республики, плохая ситуация сложилась для украинской армии в районе населенных пунктов Евгеновка и Новоселовка Первая.

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      Екатерина Грищенко
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