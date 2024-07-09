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09:52, 9 июля 2024Бывший СССР

В ДНР заявили об отходе двух бригад ВСУ с позиций на покровском направлении

В ДНР сообщили об отходе двух бригад ВСУ с позиций на покровском направлении

Фото: Alina Smutko / Reuters

Две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули позиции на покровском направлении. Об этом сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

Уточняется, что в районе поселков Евгеновка и Новоселовка Первая для подразделений ВСУ сложилась плохая ситуация. «Там стояли две бригады, и их личный состав ушел вглубь своей обороны. Не выдержали натиска», — заявил собеседник агентства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что от Горловки отодвигается линия фронта. По его словам, российские силы методично продвигаются «в плане освобождения Донецкой народной республики». Он отметил, что ежедневное продвижение зафиксировано на горловском направлении.

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      Кристина Есикова
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