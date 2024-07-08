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09:41, 8 июля 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили об отдалении линии фронта от Горловки

Глава ДНР Пушилин заявил, что линия фронта отодвигается от Горловки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Линия фронта отодвигается от Горловки. О методичном продвижении российских сил в плане контроля Донецкой народной республики (ДНР) сообщил глава региона Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«Мы видим методичное продвижение наших военных в плане освобождения Донецкой народной республики. (…) Уже на горловском направлении, там мы видим ежедневное продвижение и отодвигание линии фронте от обстреливаемой Горловки», — сказал он.

Ранее российские военнослужащие выкопали туннель, который позволил им взять под контроль опорный пункт украинских войск в поселке Кирово ДНР. Уточнялось, что военные расчистили туннель длиной около трех километров. После этого они пробрались в тыл и заставили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) врасплох.

7 июля войска России взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР.

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      Кристина Есикова
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