В ДНР сообщили об отдалении линии фронта от Горловки

Глава ДНР Пушилин заявил, что линия фронта отодвигается от Горловки

Линия фронта отодвигается от Горловки. О методичном продвижении российских сил в плане контроля Донецкой народной республики (ДНР) сообщил глава региона Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«Мы видим методичное продвижение наших военных в плане освобождения Донецкой народной республики. (…) Уже на горловском направлении, там мы видим ежедневное продвижение и отодвигание линии фронте от обстреливаемой Горловки», — сказал он.

Ранее российские военнослужащие выкопали туннель, который позволил им взять под контроль опорный пункт украинских войск в поселке Кирово ДНР. Уточнялось, что военные расчистили туннель длиной около трех километров. После этого они пробрались в тыл и заставили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) врасплох.

7 июля войска России взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР.