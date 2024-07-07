«Известия»: отряд «Ветераны» взял опорный пункт ВСУ в Кирово с помощью туннеля

Бойцы отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» выкопали подземный туннель, который позволил им взять опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Кирово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

По его словам, военнослужащие расчистили туннель длинной около трех километров. Затем они пробрались по нему в тыл противника, буквально застав его врасплох.

«Зашли занимать позиции, а они в трусах находятся, чай пьют. Естественно, не ожидают. Парни кричат: "Сдавайтесь!" То есть они не ожидали, что у нас будет такое продвижение», — рассказал штурмовик отряда «Ветераны».

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России «Центр» взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР — Чигари. Кроме того, подразделения Российской армии улучшили тактическое положение.