На Украине заявили о неготовности России провести большой обмен пленными

Омбудсмен Украины Лубинец: Россия не готова провести большой обмен пленными

Россия не готова в ближайшее время проводить обмен пленными с Украиной по схеме «всех на всех». Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, передает агентство «Укринформ».

По его словам, причина этого в том, что у России намного больше военнопленных, чем у Украины. При этом российская сторона готова к переговорам об обменах любых категорий граждан, но не к быстрым и большим обменам.

Он также добавил, что недавно Украина смогла вернуть пятерых своих граждан из Белоруссии. «Появился хоть какой-то канал коммуникации с белорусской стороной», — заключил омбудсмен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными между Россией и Украиной. Он прошел по формуле «90 на 90».