Зеленский подтвердил обмен пленными между Россией и Украиной

Зеленский подтвердил обмен пленными России и Украины по формуле 90 на 90

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил информацию Минобороны России об обмене пленными в формате «90 на 90».

«Воины Нацгвардии, ВМС, армии, терроборонцы, пограничники. Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал ЧАЭС. Те, кто был на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях», — подчеркнул Зеленский.

Об обмене военнопленными с Украиной Минобороны РФ сообщило вечером 26 июня. Он прошел по формуле «90 на 90». Освобожденных российские военных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев предрек подготовку большого обмена пленных ВСУ на людей из состава ВС России по формуле «240 на 240».

