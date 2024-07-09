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09:07, 9 июля 2024Россия

На Урале полицейские избили подрабатывающего курьером подростка и попали на видео

В Екатеринбурге полицейские избили подрабатывающего курьером подростка

В Екатеринбурге полицейские избили 16-летнего подростка, подрабатывающего курьером. Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал уральский Telegram-канал Ural Mash.

На опубликованном видеоролике видно, как несколько мужчин в штатском тащат школьника к припаркованному автомобилю. Они скручивают несовершеннолетнему руки и кладут его головой на капот. Затем его заталкивают в салон.

Мать юноши пояснила, что тот на лето устроился на подработку. Вакансия, по ее словам, была найдена через Telegram. Парень должен был помогать пенсионерам доставлять документы.

Подросток после грубого общения с сотрудниками правопорядка сидел в отделе до полуночи, пока его не забрал отец. Позже несовершеннолетнего стало тошнить.

Родители отвезли школьника в больницу, там у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и вывих плеча. Адвокат семьи написал жалобу в Следственный комитет, однако ее отклонили, сославшись якобы на отсутствие доказательств. Пострадавшие решили не отступать и намерены подать новое обращение.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге оперуполномоченный 19-го отдела полиции был задержан за избиение ногами доставленного в полицейский участок мужчины.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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