На Западе заявили о применении разрушительного оружия России в Харькове

SZ: российские планирующие бомбы имеют разрушительный эффект на ВСУ в Харькове

Планирующие авиационные бомбы России обладают разрушительным эффектом и уничтожают стратегические объекты в Харькове. Об этом заявила чешская газета Seznam zprávy.

«Широкое применение авиационных планирующих бомб послужило главной причиной падения укрепленного города Авдеевка. В последние дни заметен их разрушительный потенциал в Харькове», — отмечается в материале.

Наносящие удары бомбардировщики могут находиться в глубине территории России, что является для Вооруженных сил Украины (ВСУ) большой проблемой, с которой Киев пытался бороться, указывается в статье.

Помимо этого, аналитики объяснили, что истребители F-16, которые западные страны собираются передать на Украину, не поменяют ситуацию в небе существенным образом. Им предстоит борьба с противником, улучшающим свои навыки по мере развития конфликта, заключили эксперты.

Ранее в Харькове были зафиксированы удары по складу с боекомплектами, где производится ремонт техники ВСУ, а также по производству дронов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что 2 июля произошли прилеты в Немышлянский и Индустриальный районы города по промышленным предприятиям.