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13:40, 9 июля 2024Мир

НАТО предрекли раскол из-за провала стратегии на Украине

FP: провал стратегии НАТО в конфликте на Украине ведет к расколу в альянсе

Фото: Yves Herman / Reuters

Провал стратегии НАТО в конфликте на Украине ведет к расколу в военном блоке. Это предрек профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy (FP).

«Конфликт вряд ли закончится триумфом НАТО. Учитывая послужной список конфликтов НАТО, можно понять, почему сомнения в ценности альянса возросли на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе», — отметил он.

По его словам, интересы Европы и США постепенно расходятся, а это обязательно отразится на НАТО. Однако пока не понятно, как быстро будет происходить этот процесс и как далеко он зайдет.

Ранее бывший высокопоставленный сотрудник разведки США Андреа Кендалл-Тейлор заявил, что многие лидеры стран-членов Североатлантического альянса ослаблены внутренними проблемами в предверии саммита НАТО в Вашингтоне. Внутренние потрясения затронули многих глав стран альянса, включая президента США Джо Байдена, провалившего предвыборные дебаты, президента Франции Эммануэля Макрона, чья политическая база была подорвана после парламентских выборов.

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      Семен Александров
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