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08:30, 9 июля 2024Забота о себе

Найдено объяснение отсутствия оргазма у женщин

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Врач-сексолог, ученый из Университета Индианы Аманда Гессельман объяснила причину частого отсутствия оргазмов у женщин. Ее слова приводит издание The Sun.

По словам эксперта, мужчины всех возрастов (от 18 до 100 лет) испытывают оргазм на 30 процентов чаще, чем женщины. Ученые нашли лишь одно объяснение этому: либо мужчины не имеют понятия, как доставить удовольствие партнерше, либо этот вопрос их просто не волнует.

Гессельман, сославшись на проведенное ею исследование, предположила, что причиной такого внушительного статистического разрыва могут быть недостаточное половое воспитание, слишком скудная прелюдия и биологические различия. Также, по ее мнению, важную роль в этом вопросе может играть популярный стереотип, что в сексе важнее всего удовольствие мужчине.

«Разрыв в количестве оргазмов может быть обусловлен культурными нормами, такими как недооцененность важности сексуального удовлетворения женщин, предвзятое сексуальное образование и акцент на проникающем сексе», — резюмировала специалистка.

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Ранее терапевт Самед Межер заверил, что кофе может улучшить сексуальную жизнь. По его словам, этот напиток может позитивно сказаться на женских оргазмах, так как этот он воздействует на женщин не физически, а психологически.

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      Алиса Дмитриева
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