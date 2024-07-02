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08:30, 2 июля 2024Забота о себе

Найдена связь между популярным напитком и женскими оргазмами

Фото: max fuchs / Unsplash

Кофе может улучшить сексуальную жизнь, утверждает врач-терапевт Самед Межер. На его слова обратило внимание издание Daily Mirror.

По словам Межера, кофе может позитивно сказаться на женских оргазмах, так как этот популярный напиток воздействует на женщин не физически, а психологически. «Женщины замечают, что после кофе секс становится просто взрывным. Психологи говорят, что этот взрыв, особенно у женщин, зависит не столько от анатомии, сколько от психологии», — отметил он.

Также врач указал на исследования, обнаружившие связь между употреблением напитка и снижением риска депрессии. Кофеин, объяснил он, повышает уровень дофамина — часто называемого гормоном счастья нейромедиатора, который может простимулировать оргазм.

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В более высоких дозах кофе может оказывать сосудорасширяющее действие, продолжил Межер, а возбуждение и оргазмы тесно связаны с количеством крови, поступающей к органам малого таза. При этом, признал он, для установления прямой связи между кофе и сексуальным удовлетворением необходимы дополнительные исследования.

Ранее сексолог Сюзанна Вайс заявила, что супружеская неверность может быть причиной импотенции. Вайс уточнила, что негативное воздействие объясняется сильной хронической тревожностью, которая возникает на фоне чувства вины и страха быть пойманным.

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      Александра Лисица
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