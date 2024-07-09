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20:27, 9 июля 2024Забота о себе

Назван главный фактор риска развития многих видов рака

The Sun: курение может провоцировать развитие рака легких, печени и горла

Фото: GRAS GRÜN / Unsplash

Ежедневно только в Великобритании фиксируют по 160 новых случаев заболевания раком (то есть более 58 тысяч в год), развившихся из-за курения. Главный фактор риска развития многих видов рака назвало издание The Sun со ссылкой на благотворительную организацию Cancer Research UK.

Эпидемиолог Кэрис Беттс отметила, что курение может провоцировать развитие 16 видов рака, в том числе рак легких, молочной железы, кишечника, горла, почек и печени. По ее словам, химические вещества и смолы, вдыхаемые при горении табака, повреждают ДНК клеток, что и приводит к росту опухолей.

50
процентов

случаев рака, развившихся из-за курения, приходятся на рак легких

Единственным способом профилактики развития этого смертельно опасного заболевания, по мнению экспертов, может стать отказ от курения.

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      Алиса Дмитриева
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