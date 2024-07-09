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05:00, 9 июля 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о главных провокаторах рака полового члена

Фото: Racool_studio / Freepik

Сужение крайней плоти, плохая гигиена половых органов и курение — главные провокаторы развития рака пениса, предупредил заместитель руководителя Медицинской школы Университета Центрального Ланкашира, уролог Колин Минчи. Их врач перечислил изданию The Conversation.

По словам Минчи, рак полового члена чаще всего диагностируется на поздних стадиях, потому что мужчины принимают первые признаки болезни за симптомы венерических инфекций и стесняются обращаться за медицинской помощью. Вместо этого они предпочитают заниматься самолечением, что смазывает клиническую картину и в результате приводит к плачевным последствиям.

Врач также указал, что главными факторами риска рака полового члена являются курение, несоблюдение элементарных правил гигиены, сужение крайней плоти (фимоз) и возраст.

Первыми признаками этого типа онкологических заболеваний Минчи назвал напоминающие бородавки долго незаживающие наросты и язвы на гениталиях и кровотечение из уретры. Также, по его словам, насторожить должны неприятно пахнущие выделения из полового члена, сыпь, изменение цвета полового органа, боль в паху, потеря веса. При появлении одного или нескольких симптомов необходимо врач призвал как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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Ранее стала известна история Шона Эванса, который лишился пениса всего через пять месяцев после появления нем необычного пятна. Мужчина проигнорировал первые симптомы болезни, и она стремительно прогрессировала.

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      Алиса Дмитриева
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