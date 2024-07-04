Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:10, 4 июля 2024Забота о себе

Мужчина лишился пениса через несколько месяцев после появления на нем пятна

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Шон Эванс два года назад заметил пятно у основания пениса, а всего через несколько месяцев после его появления лишился полового органа. Историю мужчины рассказало издание The Sun.

В 2022 году у 55-летнего Эванса появились ноющие боли в области таза, но он не придал им значения. Некоторое время спустя к этому симптому добавились кровотечение из уретры и пятно у основания полового органа, похожее на герпес. «Во время реабилитации после сердечного приступа я рассказал персоналу о своем состоянии. И мне посоветовали обратиться в кожно-венерологический диспансер, несмотря на то что я много лет не жил половой жизнью. Осматривавшая меня медсестра была в шоке от увиденного. Она была уверена, что это венерическая болезнь, которая годами не давала о себе знать», — признался мужчина.

Эванс прошел еще несколько дополнительных обследований, во время которых испытывал сильную боль. В ожидании диагноза он нашел в интернете свои симптомы и стал подозревать у себя рак. Вскоре его подозрения подтвердились.

Сначала врачи надеялись решить проблему при помощи щадящей операции и терапии, но лечение не принесло положительных результатов. Гениталии мужчины сильно опухли, а боль стала настолько сильной, что хирургам оставалось только ампутировать пораженные раком гениталии, при этом специалисты сумели сохранить ему мочевыводящую систему.

Через пять лет после завершения лечения медики планируют сделать Эвансу операцию по реконструкции пениса, после которой он сможет иметь детей.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023

Ранее онколог Андрей Пылев назвал способы вернуться к нормальной жизни после лечения рака. По его словам, во время и после терапии рака пациенту может потребоваться помощь психолога, чтобы он легче принял болезнь и адаптировался к диагнозу.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Киевские чиновники придумали схему по отправке своих родственников за границу. Их вывозили под прикрытием детей-сирот

      Российский ракетный комплекс одномоментно поразил более десяти ракет HIMARS

      Названо главное препятствие на пути создания фракции Ле Пен и Орбана в Европарламенте

      Мужчина лишился пениса через несколько месяцев после появления на нем пятна

      Кандидат в президенты США зажарил и съел собаку

      Угнавший Т-64 украинский танкист получил гражданство России

      Украинские беспилотники атаковали российский регион

      У оставившего матери невыплаченный кредит Смольянинова нашли многотысячные долги

      В США рассказали о превращении дрона Reaper в «черную дыру»

      Рита Ора появилась на публике с обнаженной грудью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше