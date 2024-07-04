Мужчина лишился пениса через несколько месяцев после появления на нем пятна

Шон Эванс два года назад заметил пятно у основания пениса, а всего через несколько месяцев после его появления лишился полового органа. Историю мужчины рассказало издание The Sun.

В 2022 году у 55-летнего Эванса появились ноющие боли в области таза, но он не придал им значения. Некоторое время спустя к этому симптому добавились кровотечение из уретры и пятно у основания полового органа, похожее на герпес. «Во время реабилитации после сердечного приступа я рассказал персоналу о своем состоянии. И мне посоветовали обратиться в кожно-венерологический диспансер, несмотря на то что я много лет не жил половой жизнью. Осматривавшая меня медсестра была в шоке от увиденного. Она была уверена, что это венерическая болезнь, которая годами не давала о себе знать», — признался мужчина.

Эванс прошел еще несколько дополнительных обследований, во время которых испытывал сильную боль. В ожидании диагноза он нашел в интернете свои симптомы и стал подозревать у себя рак. Вскоре его подозрения подтвердились.

Сначала врачи надеялись решить проблему при помощи щадящей операции и терапии, но лечение не принесло положительных результатов. Гениталии мужчины сильно опухли, а боль стала настолько сильной, что хирургам оставалось только ампутировать пораженные раком гениталии, при этом специалисты сумели сохранить ему мочевыводящую систему.

Через пять лет после завершения лечения медики планируют сделать Эвансу операцию по реконструкции пениса, после которой он сможет иметь детей.

Ранее онколог Андрей Пылев назвал способы вернуться к нормальной жизни после лечения рака. По его словам, во время и после терапии рака пациенту может потребоваться помощь психолога, чтобы он легче принял болезнь и адаптировался к диагнозу.