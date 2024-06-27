Россиянам подсказали способы вернуться к нормальной жизни после лечения рака

Во время и после терапии рака пациенту может потребоваться помощь психолога, чтобы он легче принял болезнь и адаптировался к диагнозу. Способы вернуться к нормальной жизни в ремиссии «Ленте.ру» подсказал онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев.

По его словам, многие люди воспринимают рак как нечто фатальное, однако это совсем не так. Значительная часть пациентов, особенно те, кому диагноз поставили на ранних стадиях, излечиваются и живут в ремиссии.

Для возвращения к нормальной жизни после лечения онкологического заболевания, по мнению врача, человеку необходимо создать некоторые условия. Главным из них он назвал психологическую поддержку.

Сначала это необходимо, чтобы человек принял свою болезнь, научился жить с этой мыслью и бороться с недугом. Если же лечение прошло успешно, ему будет нужно воспринять информацию, что он уже не болен и несмотря на такой диагноз ничем не отличается от здорового человека Андрей Пылев онколог

При многих видах рака дополнительная физиологическая реабилитация не требуется, человек возвращается к нормальной жизни без отголосков прошедшего ранее лечения, продолжил эксперт. Но бывает и по-другому, например, после лечения рака молочной железы. «У женщин после операции часто остаются внешние дефекты. Однако их можно исправить реконструктивно-пластической хирургией, причем одномоментно с удалением опухоли. Это направление активно развивается, и зачастую женщины, избавляясь от рака, на выходе получают грудь, которая выглядит лучше, чем до болезни», — объяснил Пылев.

Также при некоторых видах онкологических заболеваний, например, рака кишечника, в результате лечения возникает необходимость в формировании у пациента стом.

Это, безусловно, калечащая история, но индустрия ухода за стомами настолько развита, что в целом можно сделать жизнь таких пациентов полноценной и комфортной. Есть удобные калоприемники, которые не видны под одеждой. Есть специальная одежда, вплоть до купальников, которые делают их незаметными Андрей Пылев онколог

«Современная медицина создает все возможности для того, чтобы обеспечить нормальную полноценную жизнь онкологическим пациентам после любого этапа лечения», — резюмировал онколог.

Ранее врач «Евроонко» Андрей Пылев назвал людей, находящихся в зоне риска развития меланомы. Первыми он назвал обладателей светлой кожи.