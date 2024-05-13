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12:25, 13 мая 2024Забота о себе

Врач назвал находящихся в зоне повышенного риска развития меланомы людей

Онколог Пылев: люди со светлой кожей находятся в зоне высокого риска меланомы

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Люди с некоторыми особенностями кожи находятся в зоне повышенного риска развития распространенного вида рака — меланомы, предупредил онколог, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко», кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Факторы риска врач назвал «Ленте.ру».

По словам врача, в зоне риска находятся люди со светлой кожей и с большим количеством пигментных пятен, предупредил онколог. Их Пылев призвал как можно чаще показываться профильным специалистам — дерматологам или онкодерматологам.

Также увеличивает риск развития заболевания чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей и наличие такого же диагноза у близких прямых родственников (семейный анамнез)

Во время осмотров врачи, среди прочей диагностики, составляют цифровую карту родинок и невусов с помощью специальногоаппарата. Он позволяет в динамике отследить изменения, которые происходят на коже, продолжил эксперт.

«Если врач замечает даже малейшие изменения в структуре родинок или невусов, то пациента отправляют на еще более тщательную диагностику», — заключил Пылев.

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Врач также добавил, что многие путают меланому с раком кожи. Однако меланома — это злокачественная опухоль из пигментных клеток меланоцитов, и именно поэтому неправильно относить меланому к первичным опухолям кожи, объяснил онколог. Меланома может развиваться на любом участке организма, где есть эти клетки. Чаще всего меланома образуется на коже, но может появляться и на слизистых поверхностях ЖКТ, в анальном канале. Есть и отдельная, самостоятельная форма — меланома глаза, меланома сосудистой оболочки глаза, добавил Пылев.

Поэтому меланома не относится к раку кожи, это самостоятельное заболевание

Андрей Пылевонколог

Ранее онколог Евгений Черемушкин предупредил, что жирная и соленая пища увеличивают риск рака. Специалист также указал, что сбалансированное питание, в котором присутствует разнообразная зелень, овощи и фрукты, улучшает общее состояние здоровья и уменьшает риск развития онкологических заболеваний.

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      Вера Владзиевская
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