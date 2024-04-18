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18:30, 18 апреля 2024Забота о себе

Онколог предупредил россиян о провоцирующей рак диете

Онколог Черемушкин: жирная и соленая пища увеличивают риск рака

Фото: Brooke Lark / Unsplash

Диета, в которой мало овощей, а также много жирной и соленой пищи, увеличивает риск развития рака. Об этом предупредил врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru.

Специалист указал, что сбалансированное питание, в котором присутствует разнообразная зелень, овощи и фрукты, улучшает общее состояние здоровья и уменьшает риск развития онкологических заболеваний. Тогда как обилие копченостей, жирной и соленой пищи в рационе, наоборот, повышает опасность заболеть. «Злоупотребление такими продуктами косвенно влияет на проблемы с хроническими заболеваниями, которые в свою очередь могут вызвать рак», — отметил врач.

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Кроме того, Черемушкин посоветовал ограничить потребление продуктов с консервантами, так как химические вещества в их составе тоже способны провоцировать рак. Мощными факторами онкологических заболеваний врач назвал спиртные напитки и табачные изделия.

Ранее бариатрический хирург Максим Муканс предупредил, что появление темных пятен на коже может указывать на развитие диабета второго типа. По его словам, пятна, как правило, появляются в области подмышек, паховой области и вокруг шеи.

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      Екатерина Улитина
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