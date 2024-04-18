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12:32, 18 апреля 2024Забота о себе

Врач рассказал об указывающем на диабет изменении кожи

Хирург Муканс: темные пятна на коже могут указывать на диабет

Фото: Vladimir Fedotov / Unsplash

Темные пятна на некоторых участках кожи могут указывать на наличие диабета, предупредил бариатрический хирург Максим Муканс. Его мнение приводит HuffPost.

Муканс отметил, что изменение цвета кожи, особенно в подмышках, паховой области и вокруг шеи, является распространенным симптомом преддиабета или диабета второго типа. «Черный акантоз — это не просто косметическая проблема, это потенциальный тревожный сигнал метаболической дисфункции», — рассказал врач.

Еще одним ранним признаком диабета специалист назвал долгое заживление ран, царапин и синяков. Он объяснил, что диабет ухудшает способность организма к регенерации, поэтому любые повреждения на коже заживают дольше обычного. Хирург призвал незамедлительно обратиться к врачу, в случае появления одного или обоих признаков.

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Врач также отметил, что диабет может иметь и другие симптомы. По его словам, при развитии заболевания могут появиться сильная жажда, частое мочеиспускание, усталость, потеря веса и мышечной массы. Кроме того, пациенты могут испытывать зуд в области гениталий, частые обострения молочницы, а также ухудшение зрения.

Ранее президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова рассказала о первых симптомах опасного вида рака. По ее словам, неявными признаками рака кишечника являются быстрая утомляемость, сонливость, вялость, бледность лица, а также резкая потеря веса.

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      Екатерина Улитина
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