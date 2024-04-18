Врач рассказал об указывающем на диабет изменении кожи

Хирург Муканс: темные пятна на коже могут указывать на диабет

Темные пятна на некоторых участках кожи могут указывать на наличие диабета, предупредил бариатрический хирург Максим Муканс. Его мнение приводит HuffPost.

Муканс отметил, что изменение цвета кожи, особенно в подмышках, паховой области и вокруг шеи, является распространенным симптомом преддиабета или диабета второго типа. «Черный акантоз — это не просто косметическая проблема, это потенциальный тревожный сигнал метаболической дисфункции», — рассказал врач.

Еще одним ранним признаком диабета специалист назвал долгое заживление ран, царапин и синяков. Он объяснил, что диабет ухудшает способность организма к регенерации, поэтому любые повреждения на коже заживают дольше обычного. Хирург призвал незамедлительно обратиться к врачу, в случае появления одного или обоих признаков.

Врач также отметил, что диабет может иметь и другие симптомы. По его словам, при развитии заболевания могут появиться сильная жажда, частое мочеиспускание, усталость, потеря веса и мышечной массы. Кроме того, пациенты могут испытывать зуд в области гениталий, частые обострения молочницы, а также ухудшение зрения.

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