Названа стоимость самой дорогой квартиры в Сочи

Стоимость самой дорогой квартиры в Сочи составила 1,8 миллиарда рублей

Цена самой дорогой квартиры в Сочи, доступной для покупки на данный момент, составила 1,8 миллиарда рублей. Информацию об этом объекте «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании «ОНИКС-Недвижимость».

По информации специалистов, за эту сумму можно приобрести многокомнатный лот, расположенный в Хостинском районе курортного города. Его площадь — 600 квадратных метров.

Эксперты также рассказали, что в июле 2024 года на рынке недвижимости Сочи продается 270 квартир, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 18,4 процента, или 61 объект.

Днем ранее стало известно, что стоимость самой дорогой квартиры-студии Москвы оценили в 126,4 миллиона рублей. Лот площадью 46 «квадратов» расположен в одном из строящихся корпусов жилого комплекса делюкс-класса «Ильинка 3/8», в 300 метрах от Кремля.