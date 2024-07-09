Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:05, 8 июля 2024Экономика

Названа стоимость самой дорогой студии в Москве

Стоимость самой дорогой студии в Москве составила 126,4 миллиона рублей

Фото: LumineImages / Shutterstock / Fotodom

Стоимость самой дорогой студии в Москве оценили в 126,4 миллиона рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства недвижимости Whitewill.

Речь идет об апартаментах площадью 46 квадратных метров, расположенных в одном из строящихся корпусов жилого комплекса делюкс-класса «Ильинка 3/8» в 300 метрах от Кремля. Сдать жилье в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2024 года. Всего в рамках проекта будут возведены семь белокаменных четырех- и пятиэтажных особняков — в них разместят 68 апартаментов.

Ранее в июле стало известно, что стоимость самой дорогой квартиры в России составила 2,51 миллиарда рублей. За указанную сумму удастся купить пятикомнатный пентхаус в Москве метражом 433 «квадрата». Он располагается на верхнем этаже клубного дома возле храма Христа Спасителя. Квартиру планируют сдать в начале 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила ракетами по Киеву. Бомбардировщики совершили обманный маневр и поразили военный завод

      В Грузии заявили о готовности сотрудничать с США

      Бывший завод Volkswagen возобновил производство

      Главы МИД Белоруссии и Китая встретились в Пекине

      Тренер рассказала о прекращении работы с российским фигуристом фразой про цирк

      В России спрогнозировали исчезновение слабоалкогольных коктейлей

      Названы вероятные цели визита премьера Индии в Россию

      Путин приехал на завершение выставки «Россия»

      Названа главная ошибка провалившей угон российского Ту-22М3 украинской разведки

      Премьер Индии прилетел в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше