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11:52, 9 июля 2024Силовые структуры

Неизвестный украл из квартиры инспектора ФСИН деньги, технику и чихуахуа

В Петербурге неизвестный вынес из квартиры инспектора ФСИН деньги и чихуахуа

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге неизвестный вынес из квартиры 41-летней инспектора ФСИН деньги, технику и чихуахуа. Об этом сообщает «Фонтанка».

Это случилось в квартире, которая находится на первом этаже в доме на Гвардейской улице. Силовики возбудили уголовное дело. Предположительно, вор залез через окно.

По данным издания, вместе с чихуахуа, которого купили за 30 тысяч рублей, исчезли его миски и корм. У женщины также пропали 50 тысяч из кухонного шкафа, комплект ключей, мобильный телефон и старый ноутбук. Общий ущерб сотрудница ведомства оценила в чуть менее чем сто тысяч рублей.

Ранее в Петербурге полиция задержала 23-летнего жителя Великого Новгорода, который разбил голову младшему инспектору ФСИН во время конфликта в автобусе.

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