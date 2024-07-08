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11:55, 8 июля 2024Силовые структуры

Россиянин разбил голову младшему инспектору ФСИН во время конфликта в автобусе

В Петербурге мужчина разбил голову младшему инспектору ФСИН

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Петербурге полиция задержала 23-летнего жителя Великого Новгорода, который разбил голову младшему инспектору ФСИН во время конфликта в автобусе. Об этом сообщает «Фонтанка».

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Ранее он уже был судим за угоны, разбой и кражу.

Вечером 5 июля в экстренные службы сообщили о мужчине в крови и без сознания на автобусной остановке. Позвонившая женщина предположила, что его могли избить. В результате пострадавшего госпитализировали. Им оказался 38-летний младший инспектор ФСИН.

6 июля мужчина написал заявление, в котором рассказал, что в автобусе у него произошел конфликт с одним из пассажиров. На остановке оппонент набросился на него с кулаками.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга с пробитой головой сбежал из больницы на работу.

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