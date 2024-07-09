Одной категории россиян решили выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студенткам из Карелии решили выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Одной категории россиян — студенткам из Республики Карелия — решили выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Об этом сообщает портал Daily Karelia.

По сообщению издания, выплату ввели по итогам голосования комитета по здравоохранению и соцполитике региона. Среди критериев для выплаты — обучение студентки в очной форме и наличие российского гражданства.

Инициатива о выплате принадлежала главе Карелии Артуру Парфенчикову.

Ранее сообщалось, что пособие по беременности и родам могут получить не все россиянки, а лишь те, кто подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности: трудящиеся официально; индивидуальные предпринимательницы, если они платят добровольные взносы в Соцфонд России, и несколько других категорий.