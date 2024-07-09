69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
18:57, 9 июля 202469-я параллель

Одной категории россиян решили выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студенткам из Карелии решили выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Фото: krakenimages.com / Freepik

Одной категории россиян — студенткам из Республики Карелия — решили выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Об этом сообщает портал Daily Karelia.

По сообщению издания, выплату ввели по итогам голосования комитета по здравоохранению и соцполитике региона. Среди критериев для выплаты — обучение студентки в очной форме и наличие российского гражданства.

Инициатива о выплате принадлежала главе Карелии Артуру Парфенчикову.

Ранее сообщалось, что пособие по беременности и родам могут получить не все россиянки, а лишь те, кто подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности: трудящиеся официально; индивидуальные предпринимательницы, если они платят добровольные взносы в Соцфонд России, и несколько других категорий.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Пугачеву хотят лишить имущества в России. В Госдуме возмущены ее постом о попадании ракеты в детскую больницу Киева

      Во Франции назвали руководство ЕС задыхающимся от ярости из-за Орбана

      Двое россиян отрезали руку собутыльнику и изнасиловали его палкой

      Популярный российский комик назвал адом жизнь в другой стране

      Лоза отреагировал на антироссийские высказывания исполнителя «Голубой луны»

      Устроившая фаер-шоу в банке и магазине по указу мошенников россиянка пойдет под суд

      В Полтавской области Украины рассказали о повреждении промышленного объекта

      Кремль заявил о свежих идеях по урегулированию конфликта на Украине

      Пресечена новая попытка ВСУ атаковать российский регион

      Изуродованному собственной собакой мужчине восстановили лицо с помощью ребер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше