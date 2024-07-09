Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:42, 9 июля 2024Экономика

Доходы России от продажи нефти и газа упали

Нефтегазовые доходы России в июне упали до минимума с января

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам первого полугодия нефтегазовые доходы России составили 5 698 миллиардов рублей, что на 68,5 процента выше, чем годом ранее, однако отдельно за июнь они составили 747 миллиардов рублей, что стало минимумом с января. Об этом свидетельствует предварительная оценка исполнения федерального бюджета в январе-июне, размещенная на сайте Минфина.

В мае доход от продажи нефти и газа составил 794 миллиарда рублей, в апреле — 1 229 миллиардов, в марте 1 307 миллиардов, а в феврале — 946 миллиардов. Январь с результатом 675 миллиардов рублей остается худшим месяцем.

Ненефтегазовые доходы за полгода достигли 11 395 миллиардов рублей, что на 26,6 процента больше, чем в тот же период 2023 года. Отдельно за июнь они составили 2 057 миллиардов рублей, что стало вторым месячным результатом после марта (2 386 миллиарда рублей).

Ранее Минфин сообщил, что дополнительные нефтегазовые доходы в июне составили 85,3 миллиарда, что на 21,5 миллиарда меньше прогноза, а в июле ожидается поступление дополнительно 145,3 миллиарда рублей.

В связи с этим совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, составит 123,8 миллиарда рублей или 5,4 миллиарда в день. Однако с учетом коррекции Банка России в период с 5 июля по 6 августа (минус 8,4 миллиарда рублей) продажи валюты составят три миллиарда рублей в день.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Это неоднократно бывало с украинской ПВО». Россия заявила о попадании американской ракеты в больницу в Киеве

      Российские военные нанесли удар по подготовленным к стрельбе по Крыму РСЗО HIMARS

      Военный суд рассмотрит вопрос о продлении ареста главному кадровику Минобороны

      В Госдуме назвали обрадующихся отсутствию россиян на Олимпиаде-2024

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      Бывший командир «Айдара» рассказал о судьбоносном значении Часового Яра

      Названа стоимость самой дорогой квартиры в Сочи

      Вдохновленные фастфудом одежда и аксессуары стали модными

      Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу на Украине

      На Украине усомнились в легитимности Рады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше