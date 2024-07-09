Доходы России от продажи нефти и газа упали

Нефтегазовые доходы России в июне упали до минимума с января

По итогам первого полугодия нефтегазовые доходы России составили 5 698 миллиардов рублей, что на 68,5 процента выше, чем годом ранее, однако отдельно за июнь они составили 747 миллиардов рублей, что стало минимумом с января. Об этом свидетельствует предварительная оценка исполнения федерального бюджета в январе-июне, размещенная на сайте Минфина.

В мае доход от продажи нефти и газа составил 794 миллиарда рублей, в апреле — 1 229 миллиардов, в марте 1 307 миллиардов, а в феврале — 946 миллиардов. Январь с результатом 675 миллиардов рублей остается худшим месяцем.

Ненефтегазовые доходы за полгода достигли 11 395 миллиардов рублей, что на 26,6 процента больше, чем в тот же период 2023 года. Отдельно за июнь они составили 2 057 миллиардов рублей, что стало вторым месячным результатом после марта (2 386 миллиарда рублей).

Ранее Минфин сообщил, что дополнительные нефтегазовые доходы в июне составили 85,3 миллиарда, что на 21,5 миллиарда меньше прогноза, а в июле ожидается поступление дополнительно 145,3 миллиарда рублей.

В связи с этим совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, составит 123,8 миллиарда рублей или 5,4 миллиарда в день. Однако с учетом коррекции Банка России в период с 5 июля по 6 августа (минус 8,4 миллиарда рублей) продажи валюты составят три миллиарда рублей в день.

