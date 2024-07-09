Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:39, 9 июля 2024Бывший СССР

Опубликовано видео уничтожения двух пусковых установок РСЗО HIMARS

Минобороны России показало видео уничтожения 2 пусковых установок РСЗО HIMARS

Опубликованы кадры уничтожения двух пусковых установок ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на подконтрольной Вооруженным сила Украины (ВСУ) территории Херсонской области. Видео атаки показала в Telegram пресс-служба Министерства обороны России.

«Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер" ВС России нанесен удар по позиции американских РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области», — говорится в публикации.

В пресс-службе Минобороны добавили, что в ходе атаки было также поражено скопление военнослужащих ВСУ и до 5 машин сопровождения.

Ранее ракета HIMARS попала по дому начальника управления Алешкинского округа Херсонской области. Глава региона выжил, ему оказали медицинскую помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Бог терпелив, но всему есть предел». Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу Киева

      На Украине продадут принадлежащие российским бизнесменам предприятия

      В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом после слов о больнице в Киеве

      Фитнес-тренер посоветовала простые упражнения для улучшения настроения

      Россиянина осудили на шесть лет за хранение взрывчатых веществ

      Министр обороны Швеции рассказал о подчинении США

      Россиян предупредили о подделывающих уведомление от YouTube мошенниках

      В Приморье тигр оставил «сообщение» сородичам необычным способом

      Кремль назвал исчерпывающими переговоры Путина и Моди

      Врачи забыли в теле женщины медицинский тампон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше