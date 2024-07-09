Опубликовано видео уничтожения двух пусковых установок РСЗО HIMARS

Минобороны России показало видео уничтожения 2 пусковых установок РСЗО HIMARS

Опубликованы кадры уничтожения двух пусковых установок ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на подконтрольной Вооруженным сила Украины (ВСУ) территории Херсонской области. Видео атаки показала в Telegram пресс-служба Министерства обороны России.

«Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер" ВС России нанесен удар по позиции американских РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области», — говорится в публикации.

В пресс-службе Минобороны добавили, что в ходе атаки было также поражено скопление военнослужащих ВСУ и до 5 машин сопровождения.

Ранее ракета HIMARS попала по дому начальника управления Алешкинского округа Херсонской области. Глава региона выжил, ему оказали медицинскую помощь.