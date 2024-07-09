Основатель «Руки Вверх!» обвинил Сергея Жукова в краже денег

Основатель «Руки Вверх!» Потехин обвинил Сергея Жукова в краже общих денег

Экс-участник и один из основателей «Руки Вверх!», продюсер Алексей Потехин обвинил лидера группы Сергея Жукова в краже денег и распаде музыкального коллектива. Его слова приводит Пятый канал.

По словам Потехина, в какой-то момент Жуков начал безответственно относиться к творчеству и сосредоточился на бизнесе. Продюсер также заявил, что лидер «Руки Вверх!» вложил общие средства в свое дело. «Мы по взаимной договоренности вкладывали общие деньги с концертов в офис. Но Серега почему-то не хотел учитывать это. Когда он уже стал полноправным директором и открыл свою компанию, он же все равно вкладывал те самые заработанные первоначально нами деньги», — уточнил он.

Медиаменеджер обвинил Жукова в сосредоточенности на своей персоне. Он отметил, что певец был «сам по себе». «Ему охота было иметь пиджак и кабинет, и чтобы к нему приходили за подписью. Это его была великая идея. А мне это не нужно», — заключил Потехин.

Жуков ответил на обвинения бывшего коллеги, заявив, что они получали одинаковые гонорары и тратили их на свое усмотрение. «В чем можно упрекнуть меня в этот момент, когда я свои деньги размещал по-другому, чем Алексей? Понимаете? Вот и все», — пояснил он.

Ранее Жуков захотел вернуть через суд права на песни «Крошка моя» и «Чужие губы».