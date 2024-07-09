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13:45, 9 июля 2024Забота о себе

Оценено влияние виниров на развитие кариеса

Стоматолог Михалев: виниры или люминиры могут прослужить владельцу от 15 лет

Фото: Dmytro Zynkevich / Shutterstock / Fotodom

Виниры или люминиры не могут предотвратить развитие кариеса, как многие думают. О распространенном заблуждении и влиянии накладок на здоровье полости рта говорится в материале Пятого канала.

Заболевания удастся избежать, если заботиться о гигиене полости рта, правильно использовать зубные щетки и другие необходимые для здоровья принадлежности. Иначе с незащищенной стороны зуба могут начать развиваться кариозные поражения.

По словам врача-стоматолога Александра Михалева, люминиры и виниры могут прослужить своему владельцу от 15 лет при правильной эксплуатации. Они используются для придания улыбке эстетичности и являются своеобразным защитным слоем, потому что там, где зуб покрыт керамикой, нет негативного температурного воздействия и повреждения химическими раздражителями.

Стоматолог пояснил, что виниры крепятся на переднюю часть зуба и помогают изменить его форму, размер, положение, а главное — цвет. При этом люминиры, отметил он, устанавливаются на зубы с минимальной прошлифовкой или вовсе без обточки, а также отличаются своей ультратоноскостью. При этом с их помощью нельзя кардинально изменить цвет зуба, поменять его положение и размер.

Ранее врач-стоматолог Арам Давидян заявил, что кариес не является заразным заболеванием — провоцирующие его микробы живут в полости рта абсолютно у каждого человека

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      Варвара Кошечкина
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