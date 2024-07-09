Пара занялась сексом на людях около университета и сумела сбежать от полиции

В Таиланде разыскивают китайца и китаянку, которые занялись сексом на стоянке университета в городе Чиангмай одноименной провинции. Об этом пишет The Thaiger.

Видеозапись, на которой полицейские беседуют с обнаженной парой появилась в социальных сетях в воскресенье, 7 июля. Инцидент произошел за три дня до этого. По словам свидетельницы, пара заказала еду в ресторане около пяти часов вечера и поужинала под деревом.

После этого женщина раздела своего спутника, оставив на нем только шорты. Затем она разделась сама, «попросила его лечь на землю и залезла на него сверху». Очевидцы были шокированы поведением пары, и вскоре на месте появился наряд полиции. Китайцы признались, что перед случившимся употребляли легкие наркотики и пили пиво. Правоохранители приняли решение отвезти возмутителей спокойствия в больницу.

Оттуда пара сбежала, и теперь ее снова разыскивают. Администрация вуза не стала подавать заявление, однако правоохранительные органы «полны решимости наказать молодых людей» по статье о непристойном поведении в общественном месте. По данным полиции, они еще не покинули территорию Таиланда.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пара решила заняться сексом в церкви и попалась. Прихожане пытались пристыдить любовников, но те лишь накричали на них в ответ.

