Партнер Коломойского собрался обвинить украинские власти в вымогательстве

Партнер Коломойского Боголюбов захотел обвинить власти Украины в вымогательстве

Партнер украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов захотел обвинить украинские власти в вымогательстве. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

«Боголюбов планирует огласить информацию о предложении взятки в размере 100 миллионов долларов (около 8,8 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру») в обмен на "не открытие" уголовных производств против него на Украине», — говорится в публикации.

Имеются ли у Боголюбова доказательства данного факта, не уточняется.

7 июля стало известно о бегстве Боголюбова за границу. Сообщалось, что бизнесмен покинул Украину по поддельным документам, но в Польшу въехал по личным. После этого он отправился в Австрию.