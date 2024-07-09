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14:38, 9 июля 2024Бывший СССР

Партнер Коломойского собрался обвинить украинские власти в вымогательстве

Партнер Коломойского Боголюбов захотел обвинить власти Украины в вымогательстве
Геннадий Боголюбов

Геннадий Боголюбов. Кадр: МЕНОРА / YouTube

Партнер украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов захотел обвинить украинские власти в вымогательстве. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

«Боголюбов планирует огласить информацию о предложении взятки в размере 100 миллионов долларов (около 8,8 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру») в обмен на "не открытие" уголовных производств против него на Украине», — говорится в публикации.

Имеются ли у Боголюбова доказательства данного факта, не уточняется.

7 июля стало известно о бегстве Боголюбова за границу. Сообщалось, что бизнесмен покинул Украину по поддельным документам, но в Польшу въехал по личным. После этого он отправился в Австрию.

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      Екатерина Грищенко
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