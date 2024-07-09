Пастор ударил пересевшую в бизнес-класс самолета жену по голове и показал ей «фак»

Пастор напал на пересевшую в бизнес-класс самолета жену на глазах попутчиков

В США пастор на глазах у попутчиков напал на свою жену, пересевшую в бизнес-класс самолета. Подробностями истории поделилось издание The Independent.

По данным источника, инцидент произошел 2 июля на рейсе авиакомпании Alaska Airlines из Сиэтла в Анкоридж. В судебном иске, полученном журналистами, говорится, что вскоре после начала полета 75-летний Роджер Аллан Холмберг возмутился тем, что его супруга, получившая повышение класса обслуживания, летит отдельно, и спросил у нее: «Как, черт возьми, ты там оказалась?»

После этого, по словам очевидцев, мужчина вручил жене свой телефон и велел ей прочитать написанное на экране, показал ей «фак» и, толкнув соседа женщины по креслу, ударил ее по голове.

Как пишет издание, конфликт заметил полицейский, сидевший недалеко от жены Холмберга. Он пригрозил пастору, что наденет на него наручники, если тот не прекратит дебоширить. После приземления самолет встретили специальный агент ФБР и офицер полиции аэропорта Анкориджа.

Супруга Холмберга позже призналась стражам правопорядка, что муж не первый раз жестоко с ней обращался, а в сентябре 2023 года даже сломал ей палец. Женщина решила пожаловаться на его поведение только после последнего случая в самолете.

Ранее пассажиры авиакомпании Ryanair устроили массовую драку во время полета из-за мест в салоне и сорвали рейс. Конфликт начался с того, что молодой человек попросил женщину поменяться с ним местами, чтобы сидеть рядом с семьей.

