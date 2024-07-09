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14:24, 9 июля 2024Силовые структуры

Подмосковный дом бывшего депутата Госдумы обыскали силовики

Baza: силовики провели обыски в подмосковном доме экс-депутата Драганова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в подмосковном доме бывшего депутата Госдумы Валерия Драганова. Об этом сообщает Baza.

Силовики нанесли визит бывшему парламентарию в Красногорске ранним утром 9 июля. В это время дома были супруга и сын Драганова. После обысков сотрудники правоохранительных органов вынесли несколько коробок. Самому экс-депутату, который сейчас находится в Екатеринбурге, вручили повестку. Он собирается прилететь в Москву и явиться к следователю.

Следователи пытались привлечь Валерия Драганова к уголовной ответственности по обвинению в превышении должностных полномочий осенью 2008 года. По версии следствия, в 1998-1999 годах он, будучи председателем Государственного таможенного комитета, незаконно перевел счета территориальных таможенных управлений из одного банка в другой и тем самым, по мнению следственных органов, причинил ущерб федеральному бюджету.

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      Любовь Ширижик
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