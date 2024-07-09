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15:07, 9 июля 2024Россия

Подстанция комбината загорелась после атаки ВСУ на российский регион

В Курской области загорелась подстанция комбината после атаки украинского дрона

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Курской области загорелась подстанция маслодельного комбината после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Атакованное предприятие находится в Судже. По словам врио главы области, пострадавших нет. «На данный момент возгорание ликвидирует бригада пожарной части», — добавил он.

В этот же день ВСУ атаковали две автозаправочные станции (АЗС) в Судже. На снятых очевидцем кадрах видны последствия одной из атак — дым, окутавший заправку. Огня на записи не наблюдается. Отмечается, что Украина нанесла удар по заправкам после 12:00 по московскому времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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