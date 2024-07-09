Последствия удара ВСУ по российской автозаправке сняли на видео

Mash: ВСУ атаковали две автозаправки в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали две автозаправочные станции (АЗС) в Судже Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

На снятых очевидцем кадрах видны последствия одной из атак — дым, окутавший заправку. Огня на записи не наблюдается.

По информации издания, Украина нанесла удар по заправкам после 12:00 по московскому времени. В результате на первой АЗС загорелись бензиновые колонки, а огонь начал распространяться по территории, приближаясь к резервуарам с топливом. На второй заправке серьезных последствий не зафиксировали.

Помимо этого, канал пишет, что ВСУ также атаковали подстанцию Маслодельного комбината в Судже. Там начался пожар. Количество пострадавших уточняется.

Ранее об атаке на одну из заправок сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, позже ВСУ также атаковали приехавших на вызов пожарных. Пострадавших нет.