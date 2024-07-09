Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 9 июля 2024Россия

Последствия удара ВСУ по российской автозаправке сняли на видео

Mash: ВСУ атаковали две автозаправки в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали две автозаправочные станции (АЗС) в Судже Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

На снятых очевидцем кадрах видны последствия одной из атак — дым, окутавший заправку. Огня на записи не наблюдается.

По информации издания, Украина нанесла удар по заправкам после 12:00 по московскому времени. В результате на первой АЗС загорелись бензиновые колонки, а огонь начал распространяться по территории, приближаясь к резервуарам с топливом. На второй заправке серьезных последствий не зафиксировали.

Помимо этого, канал пишет, что ВСУ также атаковали подстанцию Маслодельного комбината в Судже. Там начался пожар. Количество пострадавших уточняется.

Ранее об атаке на одну из заправок сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, позже ВСУ также атаковали приехавших на вызов пожарных. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Это неоднократно бывало с украинской ПВО». Россия заявила о попадании американской ракеты в больницу в Киеве

      Подстанция комбината загорелась после атаки ВСУ на российский регион

      Венгрия высказалась об отправке своих военных на Украину

      У самолета Boeing со 174 пассажирами на борту при взлете отвалилось колесо

      Кабмин Украины решил скрыть от России данные об оборонных закупках

      Потребности российского рынка труда назвали огромными

      Путин оценил темпы роста товарооборота России и Индии

      В Москве стало больше дятлов

      Москвичей призвали присоединиться к экопроектам

      Болгарская компания потребовала от «Газпрома» 400 миллионов евро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше