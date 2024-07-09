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14:30, 9 июля 2024Россия

Появились кадры последствий удара ВСУ по российскому маслодельному комбинату

Очевидцы сняли на видео последствия удара ВСУ по маслодельному комбинату в Судже

Очевидцы сняли на видео последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по маслодельному комбинату в Судже в Курской области. Кадры появились в распоряжении Telegram-канала Mash.

На выложенных кадрах видно, как над предприятием поднимается огромный столб черного дыма. Количество пострадавших во время удара по заводу неизвестно.

Об ударах по объектам в Судже сообщалось ранее сегодня, 9 июля. Известно, что после удара по городской заправке, ВСУ повторно ударили по приехавшим тушить возгорание пожарным.

Для создания санитарной зоны, которая могла бы защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы России проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.

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      Марк Леонов
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