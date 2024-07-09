ВСУ атаковали российскую заправку и повторно ударили по прибывшим на вызов пожарным

Украинские беспилотники дважды ударили по заправочной станции в Курской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автозаправочную станцию в городе Суджа Курской области. Об этом сообщает врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram.

Затем украинские войска повторно ударили по той же цели — по прибывшим на вызов пожарным. Обе атаки были произведены беспилотниками.

В результате обеих атак никто ни пострадал, подчеркнул врио губернатора. Каких-либо данным о возможных разрушениях вследствие удара Смирном не привел.

9 июля несколько беспилотников ВСУ спикировали на нефтебазу, расположенную в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Перед этим жители окрестных населенных пунктов заметили летящие на небольшой высоте беспилотники. Помимо Волгогдарской области, украинские войска атаковали еще пять российских регионов.