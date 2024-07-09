Момент удара беспилотника по российской нефтебазе сняли на видео

Момент удара беспилотника по нефтебазе под Волгоградом попал на видео

Момент удара беспилотника по нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области попал на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден летящий дрон, полет которого сопровождается громким звуком, характерным для работы двигателя газонокосилки или мопеда. Затем беспилотник начинает пикировать к уже охваченной огнем базе. Через несколько секунд раздается хлопок.

Известно, что украинские войска атаковали нефтебазу в ночь на 9 июля. Взрывы на нефтебазе раздались около 4:00 мск, добавили жители Калача-на-Дону. По словам местных жителей, на нее по очереди спикировали не менее шести беспилотников.

Ранее были опубликованы фотографии пылающей нефтебазы в Калаче-на-Дону после атаки. На кадрах видно, как в небо над охваченными пожаром промышленными конструкциями поднимается столб густого черного дыма.