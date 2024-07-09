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10:14, 9 июля 2024Россия

Опубликованы фотографии пылающей после атаки БПЛА российской нефтебазы

Опубликованы фотографии пылающей после атаки БПЛА нефтебазы под Волгоградом

Фото: Reuters

В сети появились фотографии пылающей нефтебазы в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Снимки опубликовало издание V1.ru в Telegram.

На фотографиях видно охваченные огнем промышленные сооружения. В небо над пожаром поднимается столб густого черного дыма.

Украинские войска атаковали нефтебазу в ночь на 9 июля. По словам местных жителей, на нее по очереди спикировали не менее беспилотников. Горожане отметили, что перед взрывами они слышали звук, похожий на работу мопеда.

9 июля Минобороны сообщило о десятках беспилотников, атаковавших пять российских регионов. При этом Волгоградская область в сообщении военного ведомства не упоминается. По данным Минобороны, дроны были сбиты над Астраханской, Ростовской, Воронежской, а также Курской и Белгородской областями.

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      Алан Босиков
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