В Подмосковье со стрельбой задержали похитителей человека

Полицейские в Домодедово задержали пятерых подозреваемых в похищении человека

В подмосковном Домодедово полицейские задержали пять человек в возрасте от 19 до 32 лет, которых подозревают в похищении человека. Об этом сообщает управление МВД по Московской области.

Уточняется, что на 32 километре трассы М-4 «Дон» недалеко от села Ям пятеро россиян избили мужчину 1989 года рождения и увезли на автомашине. При задержании они оказали активное сопротивление правоохранителям, в связи с чем сотрудник полиции сделал два предупредительных выстрела в воздух. В результате никто не пострадал.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

3 июля сообщалось, что полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести мальчика со двора в столичном районе Люблино. По словам очевидцев, неопрятный мужчина сначала отвел гулявшего во дворе на Ставропольской улице мальчика в кусты, а затем взял его за руку и повел в неизвестном направлении. Ребенка успел отбить курьер, который заметил, как тот уводит ребенка.