Полицейский потрогал пенис коллеги и назвал его маленьким

Полицейского из Великобритании уволили за то, что он потрогал пенис коллеги. Об этом сообщает Yahoo News.

В ходе пятидневных слушаний, которые завершились в июне, констебль Адам Рид признался, что, будучи в участке, потянул вниз молнию брюк полицейского-стажера, просунул руку в ширинку и в присутствии коллег назвал его половой член «маленьким». Он также заявил, что произошедшее было всего лишь шуткой и не может считаться дисциплинарным нарушением. Суд не согласился с его мнением.

Пострадавший сказал, что инцидент произошел всего через месяц после того, как он начал работать в полиции на полную ставку. В то время он лишь изредка общался с Ридом и никогда не работал с ним непосредственно.

Рид был уволен из полиции графства Уилтшира с запретом работать в полиции Великобритании в будущем.

Ранее сообщалось, что женщина подала в суд на психотерапевта, который лечил ее сексом от панических атак, и выиграла процесс. Суд постановил, что 57-летний врач-психотерапевт должен выплатить пострадавшей 217 тысяч фунтов стерлингов за причиненный ущерб.