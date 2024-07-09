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02:00, 9 июля 2024Из жизни

Порнозвезда откровенно рассказала об особенностях работы в секс-индустрии

Джиджи Диор

Джиджи Диор. Кадр: THE DIOS (TIKTOK) / YouTube

Модель Джиджи Диор, ушедшая в порно в 40 лет, рассказала о том, какие особенности отличают работу в секс-индустрии. На вопросы интересующихся она ответила на форуме Reddit.

Диор отметила, что сообщество порноактеров очень сплоченное. Многие порнозвезды дружат вне работы, кое-кто даже заводит отношения с коллегами. Женщина объясняет это тем, что у многих работников секс-индустрии схожие жизненные пути, поэтому им легко понимать друг друга.

Как отмечает Диор, почти у всех порноактеров серьезные психологические проблемы. По ее мнению, нестабильное ментальное состояние и приводит их в порно. Женщина развеяла миф, что порномодели часто появляются на вечеринках. По ее словам, тяжело всегда быть «включенным», поэтому они отдыхают, сидя дома.

Порноактриса призналась, что из-за работы ей сложнее найти отношения. Однако ей не нравится скрывать что-то, поэтому она всегда рассказывает потенциальному партнеру об источнике своего заработка.

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Диор утверждает, что съемки в порно научили ее трюкам, которые можно использовать, чтобы принести удовольствие партнеру. Она призналась, что для нее важна форма пениса, а не его размер.

Диор ответила и на самые нескромные вопросы. Так, она рассказала, как порномодели готовятся к анальному сексу. По ее словам, за день до съемок им приходится придерживаться специальной диеты, а за несколько часов до начала — не есть совсем. Сцену могут снимать в течение десяти часов, поэтому в такие моменты порноактрисы испытывают только голод. Своим главным страхом Диор назвала получить положительный тест на наличие заболеваний, передающиеся половым путем.

Ранее сообщалось, что жительница США дала оригинальный совет о том, как вести себя в постели с мужчиной, и прославилась на весь мир. Она начала продавать бейсболки со своей крылатой фразой и выручила за них более 65 тысяч долларов.

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      Алиса Дмитриева
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