Потребности российского рынка труда назвали огромными

Мишустин: прогнозные потребности рынка труда в России огромны

Прогнозные потребности рынка труда в России огромны. Об этом в ходе выступления на пленарной сессии форума «Иннопром» заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует РИА Новости.

Глава кабмина рассказал, что для одной только обрабатывающей промышленности на период до 2030 года необходимо дополнительно около 1,7 миллиона работников. Мишустин отметил, что для подготовки такого количества специалистов государству, регионам и предприятиям необходимо объединить усилия.

Премьер-министр подчеркнул, что власти будут уделять большое внимание вопросам подготовки кадров. Он назвал многие подходы в образовании не соответствующими запросам бизнеса, уровню развития технологий и текущим реалиям, поэтому их необходимо пересмотреть.

Опрос представителей малого и среднего бизнеса (МСП) показал, что российские компании столкнулись с дефицитом 130 тысяч квалифицированных специалистов в одной из ключевых отраслей экономики, сфере IT. По данным аналитиков банка «Бланк», нехватка айтишников в сегменте МСП составляет 34 процента. На фоне усиления кадрового голода в отрасли выросли и зарплатные предложения — начинающий специалист может зарабатывать 130 тысяч рублей, а старший — от 370 тысяч рублей в месяц.