Появились кадры момента атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Волгоградской области

Shot опубликовал кадры момента атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Калаче-на-Дону

Видео: Telegram-канал Shot

Появилось видео момента атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в Калаче-на-Дону Волгоградской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

«Серия из десяти взрывов прогремела в городе около четырех часов утра. Сейчас на месте происшествия работает несколько пожарных расчетов», — говорится в публикации.

Информацию об ударе беспилотников подтвердил глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Он отметил, что ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекли попытку атаки по территории региона.

В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в Калаче-на-Дону, уточнил губернатор. Угрозы жилым объектам нет, на месте работают пожарные и сотрудники МЧС.

