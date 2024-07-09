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13:21, 9 июля 2024Мир

Президент Словакии исключил выдачу Украине «бесплатного билета» в НАТО

Пеллегрини: декларация саммита НАТО не будет бесплатным билетом в блок для Киева

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Декларация саммита НАТО в Вашингтоне не будет «бесплатным билетом» в альянс для Украины. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, передает его слова РИА Новости.

«Этот документ сегодня не может служить как бесплатный билет или декларация о решении о принятии [Киева в НАТО]», — заявил президент.

Словацкий лидер добавил, что НАТО в данный момент «не так близко» к принятию окончательного решения по членству Украины в альянсе и что «ситуация с безопасностью не делает это возможным».

По словам Пеллегрини, итоговый документ должен указывать на необходимость согласия всех стран блока со вступлением новых государств. Он добавил, что в настоящее время в НАТО «очень-очень аккуратно идет поиск» формулировок для декларации, чтобы в ней был заметен прогресс в вопросе принятия Киева в альянс по сравнению с итоговым документом саммита в Вильнюсе, прошедшего в июне 2023 года.

Ранее издание Defense News сообщило, что НАТО обсуждает корректное название для пути Украины в альянс, которое будет указано в итоговом коммюнике. По данным источников, процесс может быть назван «мостом» или «необратимым» путем.

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      Елизавета Мытарева
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