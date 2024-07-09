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10:44, 9 июля 2024Экономика

Раскрыт размер доходов богатейших российских миллиардеров

Bloomberg: богатейшие миллиардеры РФ получили более 1 трлн рублей дивидендов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По итогам 2023 года и первого квартала 2024-го по меньшей мере 12 богатейших российских миллиардеров получили 11,3 миллиарда долларов (1 триллион рублей) доходов в виде дивидендов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Согласно оценке агентства, наибольшие доходы в виде дивидендов за вышеуказанный период времени получил экс-глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, который заработал в общей сложности 186 миллиардов рублей. В топ-3 крупнейших получателей дивидендов среди российских бизнесменов также вошли основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (148 миллиардов рублей) и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (121 миллиард).

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      Анатолий Акулов
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