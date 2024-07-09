Раскрыт средний размер банковских вкладов россиян

«Банки.ру»: средний размер открытых в РФ вкладов составил около 1,1 млн рублей

По итогам первой половины 2024 года средний размер открытых в России банковских вкладов превысил 1 миллион рублей и составил около 1,1 миллиона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков «Банки.ру».

Эксперты подчеркнули, что речь идет об открытых через платформу финансового маркетплейса вкладах. В первом квартале средний размер открытых в российских банках вкладов составил 1,1 миллиона рублей, а во втором — увеличился на 9,7 процента, до 1,2 миллиона, уточнили аналитики.

Максимальный средний размер открытых банковских вкладов в маркетплейсе зафиксировали в мае 2024 года. Тогда показатель достиг уровня 1,3 миллиона рублей. Эксперты связали подобную динамику прежде всего с улучшением условий по депозитам в преддверии июньского заседания Центробанка (ЦБ).

Однако после совещания совета директоров регулятора, по итогам которого ключевую ставку сохранили на уровне 16 процентов годовых, проценты по вкладам стабилизировались. Это привело к корректировке среднего размера вкладов, который в первом летнем месяце снизился на 9 процентов.

Ранее аналитики компании «Яков и Партнеры» и исследовательского холдинга «РОМИР» представили результаты совместного исследования, согласно которым банковские вклады и накопительные счета оказались самыми популярными у россиян способами накопления. Подобные методы предпочитают 56 процентов опрошенных граждан. В свою очередь, 48 процентов респондентов используют для хранения сбережений наличные в рублях.