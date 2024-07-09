Раскрыт срок введения налога на поездки в России

Госдума приняла законопроект о введении туристического налога с 2025 года

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении туристического налога с 2025 года. Срок установления платы за поездки по России раскрыло РИА Новости.

Уточняется, что туристический налог будет относиться к местным налогам, поэтому муниципальные образования смогут вводить его своими правовыми нормативными актами. Ставки налога будут зависеть от сезонности и категории средства размещения, но они не могут быть выше или ниже предельных величин, прописанных в Налоговом кодексе.

По данным агентства, в 2025 году максимальная ставка налога составит один процент от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. До 2029 года она будет ежегодно увеличиваться на один процент, но после этого срока она не должна будет превышать пяти процентов. Минимальная сумма налога составляет 100 рублей в сутки. Третье чтение законопроекта состоится 10 июля.

В начале июля в Госдуму внесли поправки в законопроект совершенствования налоговой системы. Согласно нововведениям, курортный сбор преобразуют в туристический налог.