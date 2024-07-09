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22:40, 9 июля 2024Мир

Раскрыто данное Ельцину обещание США по НАТО

В США раскрыли обещание Ельцину расширять НАТО после консультаций с Россией
Альберт Гор и Борис Ельцин

Альберт Гор и Борис Ельцин. Фото: Reuters

В 1994 году вице-президент США Альберт Гор обещал российскому лидеру Борису Ельцину, что расширение НАТО будет происходить только после консультаций с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

В рассекреченном документе из архива национальной безопасности США раскрывается, что Гор посетил Ельцина в больнице в декабре 1994 года. Тогда глава государства просил заверений в том, что НАТО не будет расширяться в 1995 году, когда в России проходили парламентские выборы, и Гор согласился.

«НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем проводить консультации с вами. Процесс будет проводиться параллельно с углублением партнерства США и России и вашего партнерства с НАТО», — говорится в опубликованной цитате Гора.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО не может не приводить к ответным мерам Москвы. «Мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры, НАТО движется в сторону нас», — сказал он.

Он также подчеркнул, что идея «военного Шенгена» НАТО воспринимается Россией как нагнетание напряженности со стороны альянса и развитие противостояния. По его словам, это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия.

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      Марина Совина
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